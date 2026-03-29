دولت پای کار است تا مردم کمترین فشار را حس کنند/استمرار خدمات دولتی در شرایط جنگی

به گزارش ایلنا از البرز، الیاس حضرتی در حاشیه بازدید از مناطق مسکونی آسیب‌دیده این استان که مورد حمله ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفته با اشاره به ویرانی‌های بجا مانده در مناطق مسکونی، اظهار کرد: این مناطق تجلی دروغ‌پردازی‌های ترامپ و نتانیاهو است. آن‌ها مدعی بودند با مناطق مسکونی کاری ندارند، اما از روز اول مدرسه میناب، دانشگاه‌ها و منازل مردم را هدف قرار دادند. ما با دشمنانی طرف هستیم که هیچ بویی از انسانیت نبرده‌اند.

وی با تبیین پشت‌پرده مذاکرات دیپلماتیک افزود: در حالی که ما در حال گفت‌وگو بودیم و به فرمول‌هایی برای تفاهم نزدیک می‌شدیم، آن‌ها تصمیم خود را برای حمله از قبل گرفته بودند. شاهد زنده این ادعا، وزیر امور خارجه عمان است که مستقیماً با طرف آمریکایی گفتگو داشت و گزارش داد که آن‌ها با شکستن حدِ مذاکره، برخلاف قوانین بین‌المللی و حتی بدون مصوبه داخلی خود، حملات نظامی را آغاز کردند.

حضرتی با اشاره به سوءبرداشت دشمن از وضعیت داخلی ایران گفت: ترامپ دچار یک سوءتفاهم بزرگ شد؛ او تصور کرد همان‌طور که در ونزوئلا مداخله کردند، اینجا هم با شهادت رهبر بزرگوارمان، نخ تسبیح پاره شده و نظام از هم می‌پاشد. آن‌ها فکر می‌کردند جامعه ایران به دلیل برخی تلاطم‌های داخلی، توجهی به خاک و وطن خود ندارد و با یک جرقه فرو می‌ریزد.

وی افزود: دشمن فکر نمی‌کرد نیروهای مسلح ما با انبار پهپادها و موشک‌های دپو شده این‌گونه آماده پاسخگویی باشند. از سوی دیگر، این حوادث برخلاف تصور آن‌ها، باعث انسجام، یکدلی و اعلام وفاداری بیشتر ملت به سرزمینشان شد؛ چرا که مردم دقیقاً فهمیدند قصد دشمن، ویرانی کامل ایران است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تمجید از تجمعات هرشب مردم کرج در میادین شهر، خاطرنشان کرد: تصاویر حضور هزاران نفری مردم کرج که از تلویزیون پخش می‌شود، مایه امیدواری است. دولت آقای پزشکیان و استانداران وی لحظه به لحظه پای کار هستند تا در این درگیری نظامی با دو قدرت بزرگ جهان، مردم کمترین فشار را حس کنند.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود شرایط فوق‌العاده جنگی، تمام فروشگاه‌ها، نانوایی‌ها، بیمارستان‌ها و پمپ‌بنزین‌ها فعال هستند. استاندار البرز نیز با تکیه بر طرح «محله‌محوری»، برنامه‌ریزی دقیقی برای بازسازی سریع خرابی‌ها انجام داده‌اند. یقیناً دشمن به‌گونه‌ای پشیمان خواهد شد که دیگر حتی در ذهن خود نیز تصور تهاجم به ایران را نداشته باشد.

انتهای پیام/