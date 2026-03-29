سرپرست مدیریت امور شیلات استان:
وضعیت تولید در مزارع ماهی فارس پایدار است
سرپرست مدیریت امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با وجود بارشهای اخیر و سیلابیشدن برخی رودخانهها، تاکنون هیچ گزارش نگرانکنندهای از خسارت به مزارع پرورش ماهی یا تلفات غیرعادی در استان دریافت نشده است.
به گزارش ایلنا، سیدوحید مصباحی با بیان اینکه کیفیت آب در اغلب مناطق مساعد است تصریح کرد: وضعیت تولید در مزارع ماهی و استخرهای ذخیره، پایدار است.
به گفته وی؛ پس از آغاز بارندگیها، ارتباط مستمر با آبزیپروران، کارشناسان شیلات شهرستانها و مراکز خدمات کشاورزی برقرار شد تا وضعیت مزارع، استخرها و مخازن پشت سدها بهصورت دقیق ارزیابی شود.
این مقام مسئول اظهار کرد: بازدید و بررسیهای مستمر نقش مهمی در پیشگیری از خسارتهای احتمالی و حفظ پایداری تولید دارند.
مصباحی با اشاره به احتمال تغییرات ناگهانی در کیفیت آب در پی ناپایداریهای جوی، از بهرهبرداران خواست نکات فنی و بهداشتی را با دقت رعایت کنند و هرگونه مورد غیرعادی را فوراً به کارشناسان گزارش دهند تا اقدامات لازم بدون تأخیر انجام شود.
سرپرست مدیریت امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: روند پایش و نظارت بهطور مستمر ادامه خواهد داشت تا سلامت ماهیان و تداوم تولید در مزارع استان تضمین شود.