وضعیت تولید در مزارع ماهی فارس پایدار است

به گزارش ایلنا، سیدوحید مصباحی با بیان اینکه کیفیت آب در اغلب مناطق مساعد است تصریح کرد: وضعیت تولید در مزارع ماهی و استخرهای ذخیره، پایدار است.

به گفته وی؛ پس از آغاز بارندگی‌ها، ارتباط مستمر با آبزی‌پروران، کارشناسان شیلات شهرستان‌ها و مراکز خدمات کشاورزی برقرار شد تا وضعیت مزارع، استخرها و مخازن پشت سدها به‌صورت دقیق ارزیابی شود.

این مقام مسئول اظهار کرد: بازدید و بررسی‌های مستمر نقش مهمی در پیشگیری از خسارت‌های احتمالی و حفظ پایداری تولید دارند.

مصباحی با اشاره به احتمال تغییرات ناگهانی در کیفیت آب در پی ناپایداری‌های جوی، از بهره‌برداران خواست نکات فنی و بهداشتی را با دقت رعایت کنند و هرگونه مورد غیرعادی را فوراً به کارشناسان گزارش دهند تا اقدامات لازم بدون تأخیر انجام شود.

سرپرست مدیریت امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: روند پایش و نظارت به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت تا سلامت ماهیان و تداوم تولید در مزارع استان تضمین شود.

