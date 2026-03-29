انفجار منزل مسکونی در خیابان شهدای صفری اراک یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا از روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک، محمد شیخی افزود: این حادثه ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه شب گذشته (شنبه شب) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله ۲ تیم نجات از ایستگاه‌های شماره پنج کوی رضوی و ۹ کرهرود به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: آتش نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند در قسمت خرپشته ساختمان یک طبقه انفجار رخ داده که در اثر آن آتش سوزی جزئی و تخریب ایجاد شده بود.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک ادامه داد: این حادثه یک مصدوم داشت که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

شیخی اظهار کرد: عملیات اطفا و ایمن سازی محل توسط آتش نشانان انجام و صحنه تحویل عوامل انتظامی شد.

