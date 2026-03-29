یک فعال سیاسی اصلاحطلب در گفت و گو با ایلنا:
هدف اسرائیل برای فروپاشی ایران ناکام مانده است/ اکنون زمان محاسبه و هوشمندی است
یک فعال سیاسی اصلاحطلب، با اشاره به تحولات اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل تأکید کرد: تحلیل دقیق وضعیت جنگی نیازمند دسترسی به اطلاعات کامل درباره موازنه نیروها و شرایط دو طرف است و بسیاری از اظهارنظرهای موجود در سطح جهان بیشتر در حد گمانهزنی یا بخشی از جنگ روانی محسوب میشود.
مسعود سپهر در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه اگر کسی بخواهد اظهار نظر دقیق انجام دهد، منوط به آن است که دقیقا در مورد موازنه نیروها، امکاناتی که وجود دارد، شرایط داخلی هر دو کشور و چیزهایی که قاعدتا نه در دسترس مسئولین و تصمیمگیران است اطلاع داشته باشد، افزود: هر سخن و صحبتی که هر مقامی در دنیا میکند یا گمانهزنی است یا با اطلاعات درز کرده برای منحرف کردن تصمیمگیری طرف مقابل و طبیعتا در این صحنه بلوف زدن هم بسیار رواج دارد.
استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه شیراز ادامه داد: در صحنه سیاسی وقتی این بلوفها انجام میشود، گاهی کارها از دست در میرود و ممکن است اتفاقاتی بیفتد که هیچکس نمیخواهد؛ همیشه گفته شده جنگ را یک نفر میتواند شروع کند اما لزوما تمامکننده آن نیست.
سپهر با اشاره به شرایط کنونی گفت: در اتفاقی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل افتاده، هر دو طرف در وضعیت دشواری هستند. به هر حال برای هر دو طرف، دستکم در کوتاهمدت، پایان یافتن جنگ، کاهش خسارتها و کاهش فشارها به نفعشان است.
به اعتقاد وی در آمریکا نیز فشارهای اقتصادی و فشارهایی که بر خود ترامپ برای محبوبیتش وجود دارد مطرح است و در ایران هم طبیعتا ادامه وضعیت جنگی و قرار گرفتن طولانیمدت زیر بمباران وضعیت خوشایندی نیست و میتواند بعد از مدتی فرساینده باشد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه هیچ شکی وجود ندارد که جنگ امری شیطانی و مذموم است، تصریح کرد: حالا که طرفین اینقدر خسارت و هزینه دادهاند، علاقهمندند با نوعی دستاورد از میدان خارج شوند تا بتوانند موقعیت و جایگاه خود را حفظ کنند و مسیر آینده را ادامه دهند. اینکه این وضعیت به کجا خواهد رسید صرفا در حد تحلیل و گمانهزنی است و نمی تواناظهارنظر صریحی انجام داد.
ایران دستاورد بزرگی را به دست آورده است
سپهر در پاسخ به پرسشی درباره مقاومت ایران در برابر فشارها گفت: قدر مسلم این است که تا این لحظه ایران توانسته در برابر دو قدرت مقاومت کند و فرو نپاشد و نظام جمهوری اسلامی باقی بماند. این دستاورد بزرگی است و میتوان روی آن مانور داد.هر کسی وقتی وارد جنگ میشود اهدافی دارد و به طور واضح هدف رژیم صهیونیستی که تحریککننده ترامپ برای ورود به جنگ بود، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و فروپاشی ایران بود. این هدف تاکنون موفق نبوده و انشاءالله در آینده هم نخواهد بود و نشانهای هم از موفقیت آن وجود ندارد.
وی در عین حال تأکید کرد: اینکه این دستاورد و همچنین اقتداری که ایران در خلیج فارس به دست آورده بتواند حفظ شود و به عنوان سرمایهای بلندمدت برای ثبات و توسعه ایران و منطقه به کار گرفته شود، باید با محاسبه و هوشمندی جلوگیری برود.
سپهر با اشاره به خطر گسترش درگیریها، گفت: تهدید ترامپ ممکن است به ضررش تمام شود.امکانات و منابع هر دو طرف محدود و خواستها نامحدود است و یک جایی این وضعیت میتواند به نقطه خطرناکی برسد.
باید تا حد امکان از دامنهدار شدن بحران جلوگیری شود
این استاد علوم سیاسی تأکید کرد: به دلیل نابرابر بودن دو طرف و به دلیل اینکه دامنهدار شدن جنگ میتواند آسیب به ایران بزند، باید از آن اجتناب شود؛ هرچند برای آمریکا هم نهایتا تجربه تاریخی نشان داده که پیروزی با زور ممکن نیست. تجربه از ویتنام تا افغانستان نشان داده که آمریکا نمیتواند با زور چیزی را به ملتها تحمیل کند.
سپهر همچنین درباره میزان آسیبپذیری کشورها در جنگ گفت: بحث این نیست که ما کم یا زیاد آسیب میخوریم. واقعیت این است که همین سال گذشته ما به طور میانگین دو ساعت قطع برق روزانه داشتیم. اگر حدود ۲۰ درصد از نیروگاهها یا شبکههای توزیع از کار بیفتد، این دو ساعت میتواند به هفت یا هشت ساعت برسد و ما که دو ساعت را تجربه کردهایم میدانیم ۷ یا ۸ ساعت برای مردم طاقتفرساتر خواهد بود.