فردا پیکر 5 شهید روستای نجم آباد در قزوین تشییع میشود
پیکر مطهر 5 شهید حملات صهیونی، آمریکایی فردا یکشنبه در قزوین تشییع می شود.
به گزارش ایلنا در قزوین، تشییع ۵ شهید فردا، یکشنبه، نهم فروردین ماه از امامزاده اسماعیل (ع) تا گلزار مطهر شهدای شهر قزوین برگزار میشود.
پیکر مطهر شهیدان محرم حیدری، مهدی حیدری، شهناز حیدری و حسن حیدری پس از تشییع در تاکستان و قمیک در مزار شهدای گمنام قمیک و پیکر مطهر شهید رزیتا رمضانی در گلزار شهدای شهر قزوین به خاک سپرده میشود.
گفتنی است پیکر مطهر شهیده الهه دیزائی، جهت تشییع و تدفین به اصفهان منتقل خواهد شد.
این مراسم ساعت 10 صبح فردا یکشنبه برگزار می شود.
صبح روز جمعه؛ بر اثر حمله پهپادی به یکی از منازل مسکونی در روستای نجفآباد از توابع شهرستان قزوین؛ 6 نفر شهید و مجروح شدن 16 نفر دیگر مجروح شدند.