خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فردا پیکر 5 شهید روستای نجم آباد در قزوین تشییع می‌شود

فردا پیکر 5 شهید روستای نجم آباد در قزوین تشییع می‌شود
کد خبر : 1766493
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر مطهر 5 شهید حملات صهیونی، آمریکایی فردا یکشنبه در قزوین تشییع می شود.

به گزارش ایلنا در قزوین، تشییع ۵ شهید فردا، یکشنبه، نهم فروردین ماه از امامزاده اسماعیل (ع) تا گلزار مطهر شهدای شهر قزوین برگزار می‌شود.

پیکر مطهر شهیدان محرم حیدری، مهدی حیدری، شهناز حیدری و حسن حیدری پس از تشییع در تاکستان و قمیک در مزار شهدای گمنام قمیک و پیکر مطهر شهید رزیتا رمضانی در گلزار شهدای شهر قزوین به خاک سپرده می‌شود.

گفتنی است پیکر مطهر شهیده الهه دیزائی، جهت تشییع و تدفین به اصفهان منتقل خواهد شد.

این مراسم ساعت 10 صبح فردا یکشنبه برگزار می شود.

صبح روز جمعه؛  بر اثر حمله پهپادی به یکی از منازل مسکونی در روستای نجف‌آباد از توابع شهرستان قزوین؛ 6 نفر شهید و مجروح شدن 16 نفر دیگر مجروح شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار