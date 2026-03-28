به گزارش ایلنا در قزوین، تشییع ۵ شهید فردا، یکشنبه، نهم فروردین ماه از امامزاده اسماعیل (ع) تا گلزار مطهر شهدای شهر قزوین برگزار می‌شود.

پیکر مطهر شهیدان محرم حیدری، مهدی حیدری، شهناز حیدری و حسن حیدری پس از تشییع در تاکستان و قمیک در مزار شهدای گمنام قمیک و پیکر مطهر شهید رزیتا رمضانی در گلزار شهدای شهر قزوین به خاک سپرده می‌شود.

گفتنی است پیکر مطهر شهیده الهه دیزائی، جهت تشییع و تدفین به اصفهان منتقل خواهد شد.

این مراسم ساعت 10 صبح فردا یکشنبه برگزار می شود.