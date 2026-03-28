رئیس مخابرات کوهدشت خبرداد:

قطع خطوط مخابراتی برخی از نقاط شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان ، به دلیل پارگی کابل فیبر نوری

رئیس مخابرات کوهدشت از قطع خطوط مخابراتی برخی ازنقاط شهرستانهای کوهدشت و رومشکان ، به دلیل پارگی کابل فیبر نوری در حادثه رانش زمین خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا پورکریمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با توجه به بارش‌های اخیر و وقوع رانش زمین کابل فیبر نوری دچار پارگی شده است که در این راستا خطوط مخابراتی در برخی نقاط شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان دچار قطعی شده است.

وی افزود: با قطع کابل فیبر نوری، ارتباط مخابراتی در بخش‌های طرهان، کوهنانی، نقاطی از درب گنبد و قسمتی از رومشکان قطع گردیده است. خوشبختانه تیم‌های عملیات مخابراتی بلافاصله به محل اعزام شده‌اند و عملیات رفع مشکل را آغاز کرده‌اند.

پورکریمی با تاکید بر تلاش شبانه روزی برای خدمات دهی به مردم، تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود تا یک ساعت آینده، مشکل قطعی رفع و آنتن‌دهی ارتباطی در مناطق مذکور برقرار شود.

 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
