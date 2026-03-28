رئیس مخابرات کوهدشت خبرداد:
قطع خطوط مخابراتی برخی از نقاط شهرستانهای کوهدشت و رومشکان ، به دلیل پارگی کابل فیبر نوری
رئیس مخابرات کوهدشت از قطع خطوط مخابراتی برخی ازنقاط شهرستانهای کوهدشت و رومشکان ، به دلیل پارگی کابل فیبر نوری در حادثه رانش زمین خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا پورکریمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با توجه به بارشهای اخیر و وقوع رانش زمین کابل فیبر نوری دچار پارگی شده است که در این راستا خطوط مخابراتی در برخی نقاط شهرستانهای کوهدشت و رومشکان دچار قطعی شده است.
وی افزود: با قطع کابل فیبر نوری، ارتباط مخابراتی در بخشهای طرهان، کوهنانی، نقاطی از درب گنبد و قسمتی از رومشکان قطع گردیده است. خوشبختانه تیمهای عملیات مخابراتی بلافاصله به محل اعزام شدهاند و عملیات رفع مشکل را آغاز کردهاند.
پورکریمی با تاکید بر تلاش شبانه روزی برای خدمات دهی به مردم، تأکید کرد: پیشبینی میشود تا یک ساعت آینده، مشکل قطعی رفع و آنتندهی ارتباطی در مناطق مذکور برقرار شود.