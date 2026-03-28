مرکزی ۰۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴:۵۸

معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:

3 شهید و 3 مجروح دستاورد حمله دشمن منطقه مسکونی شهرستان خمین

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت: حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی و مدرسه در شهرستان خمین، 3 شهید و 3 مجروح بر جای گذاشت. تلاش امدادگران برای آواربرداری و رسیدگی به مجروحان احتمالی ادامه دارد.