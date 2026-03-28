قاتل فراری دستگیر شد

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: قاتل فراری و خطرناک با تلاش کارآگاهان و مأموران دستگیر و تحول مراجع قانونی شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ صادق شکری بیان کرد: متهم در یک جنایت هولناک در ارومیه، با انگیزه سرقت خودرو و وجه نقد، اعضای یک خانواده را مسموم کرده و به قتل رسانده بود.

وی اضافه کرد: در این جنایت تلخ، وی دختر خانواده را نیز با بستن دست و پا به طرز بی‌رحمانه‌ای از پای درآورده و سپس متواری شده بود.

وی با اشاره به ابعاد تکان‌دهنده این پرونده ادامه داد: با توجه به حساسیت بالای موضوع و خروج متهم از استان، تیمی زبده از کارآگاهان مأمور رسیدگی به پرونده شدند.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه قاتل با طی مسافتی طولانی و تغییر مداوم مخفیگاه خود سعی در فرار از چنگال قانون داشت، اظهار کرد: در نهایت این فرد با اقدامات پیچیده اطلاعاتی، ردیابی‌های شبانه‌روزی و پایش‌های دقیق سایبری و میدانی، در شهرستان کرج شناسایی شد.

سرهنگ شکری گفت: این متهم خطرناک طی یک عملیات غافلگیرانه پیش از هرگونه اقدام مجدد دستگیر شد.

 

