خسارت سیل به تأسیسات آبرسانی در ۱۱ شهرستان و بیش از ۲۰ روستای فارس/ بازسازی فوری تأسیسات آبرسانی
به دنبال بارشهای شدید و وقوع سیل در استان فارس، تأسیسات آبرسانی در ۱۱ شهرستان و بیش از ۲۰ روستا دچار خسارت شد و آب بیش از ۳۷ هزار خانوار را تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، با حضور میدانی در مناطق آسیبدیده، از تلاش بیوقفه کارکنان این شرکت برای بازگرداندن تأسیسات به مدار بهرهبرداری در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد.
علی شبانی با اشاره به میانگین ۸۰ میلیمتری بارشها در روزهای اخیر در استان، اظهار داشت: ۱۹ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکههای توزیع، برق بیش از ۱۵ حلقه چاه و ایستگاه پمپاژ، ۶۱ کیلومتر جاده دسترسی به تأسیسات، ۲۲ باب ابنیه تاسیسات آبرسانی و همچنین ۸ کیلومتر گرفتگی شبکه فاضلاب در شهر جهرم دچار آسیبدیدگی شد.
شبانی با تقدیر از تیمهای عملیاتی و فنی، بویژه تصفیهخانه حضرت ابیطالب (ع) که تأمینکننده آب شرب ۷ شهر و ۴۴ روستا هستند، توضیح داد: با وجود بالا آمدن سطح سد سلمان فارسی و کدورت آب ناشی از بارندگی شدید، تمهیدات ویژهای برای مدیریت مخازن و مدیریت مصرف تا شروع فرایند تصفیه اتخاذ شد.
مدیرعامل آبفای فارس تأکید کرد: با بهرهگیری از تیمهای تخصصی و عملیاتی، روند بازسازی تأسیسات در کوتاهترین زمان انجام و جریان آب مشترکین تحت تاثیر مرتفع شد.