۱۲۲ بمب خوشه ای در فارس کشف و منهدم شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ پاسدار جلال یارمحمدی اظهار داشت: این بمب های خوشه ای چند روز قبل توسط جنگنده های دشمن آمریکایی - صهیونیستی بر سر مردم بی گناه در روستای کفری شیراز و یکی از شهرستان ها رها شده بود. این سند دیگری از جنایت جنگی دشمن آمریکایی- صهیونیستی بود که بار دیگر در تاریخ ثبت و در معرض دید آزادی خواهان جهان قرار گرفت. ظاهرا این بمب ها ریزمهمات BLU-108 از بمب خوشه‌ای CBU-105 آمریکایی بوده است.

به گفته وی، هر بمب خوشه‌ای ۱۰۰۰ پوندی CBU-105 دارای ۱۰ ریزمهمات ضدزره BLU-108 می‌باشد که هر ریزمهمات آن شامل رادار ارتفاع‌سنج، یک موتور راکتی و ۴ اسکیت قوطی‌شکل خرج-گود هست و در مجموع هر بمب خوشه‌ای CBU-105 دارای ۴۰ اسکیت است.

یارمحمدی تصریح کرد: این اسکیت‌ها دارای سنسور پسیو حرارتی برای شناسایی تجهیزات زرهی و سایر تجهیزات مثل کامیون‌ها بکار می روند بگونه ای که چنانچه هدفی توسط آن‌ها شناسایی نشود، این اسکیت‌ها در یک زمان از پیش تعیین‌شده منفجر می‌شوند؛ که این بار بر سر مردم بی گناه ریخته شد و منجر به شهادت و مجروحیت برخی از شهروندان در استان فارس شد.

مسئول روابط عمومی سپاه فجر فارس تاکید کرد: با تلاش گروه چک و خنثی یگان های رزم سپاه استان فارس، تاکنون ۱۲۲ بمب خوشه ای در اطراف شیراز و برخی شهرستان ها کشف و منهدم شده است.

