شهادت 4 عضو یک خانواده عشایری بوشهری بر اثر اصابت پرتابه دشمن

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و در این رابطه افزود: این حادثه چهره دیگری از رژیم کودک‌کش را به نمایش گذاشت که برخلاف قوانین، مقررات و کنوانسیون های بین المللی، غیرنظامیان بی گناه را هدف تهاجم و تجاوز نظامی خود قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: از شب گذشته تا صبح روز جاری، 15 نقطه و مکان در شهرهای مختلف استان مورد اصابت حملات هوایی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. از این شمار حملات یک نقطه در محوطه پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر و 2 مرکز صنعتی خدمات دریایی نیز مورد اصابت واقع شده است.

