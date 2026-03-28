معاون سیاسی استانداری بوشهر خبر داد:

شهادت 4 عضو یک خانواده عشایری بوشهری بر اثر اصابت پرتابه دشمن

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: اصابت پرتابه به چادر محل اقامت و سکونت عشایر مستقر در ارتفاعات شهرستان دشتی از توابع این استان، منجر به شهادت 4 عضو یک خانواده شامل یک زوج و 2 فرزند آنان شد. براثر این جنایت فرزند دیگر خانواده عشایر نیز مجروح شده و به مراکز درمانی منتقل شد.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و در این رابطه افزود: این حادثه چهره دیگری از رژیم کودک‌کش را به نمایش گذاشت که برخلاف قوانین، مقررات و کنوانسیون های بین المللی، غیرنظامیان بی گناه را هدف تهاجم و تجاوز نظامی خود قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: از شب گذشته تا صبح روز جاری، 15 نقطه و مکان در شهرهای مختلف استان مورد اصابت حملات هوایی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. از این شمار حملات یک نقطه در محوطه پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر و 2 مرکز صنعتی خدمات دریایی نیز مورد اصابت واقع شده است.

