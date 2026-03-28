ثبت جهانی پنج منطقه جدید فرش دستبافت آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذرباجان شرقی، صابر پرنیان افزود: پیش از این نیز سه نشان منطقه جغرافیایی شامل تبریز، هریس و تابلو فرش دستبافت سردرود، ثبت جهانی شده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی در سطوح ملی و جهانی دارای بیشترین مناطق ثبت شده است، اظهار کرد: با ثبت نشان های یادشده، بخش دیگری از ظرفیت های هویت جهانی این استان در قالی به اثبات رسید.

پرنیان با اشاره به اهمیت این مهم که گام آغازین در نشان سازی و جلب توجه افکار عمومی به داشته ‌های هویتی استان و کشور است، بر توجه مضاعف به هنر صنعت قالیبافی تاکید و ابراز امیدواری کرد قالی آذربایجان در ردیف بودجه های ملی و استانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی تشریح کرد: فرش نمرور، ورزقان و اهر نیز در حال پیگیری برای ثبت ملی و همچنین ثبت جهانی است و فرش سراب که پیش از این به عنوان نشان ملی به ثبت رسیده، در اولویت ثبت جهانی قرار دارد.

