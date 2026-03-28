خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی ساوه خبر داد:

دستگیری 2 عامل مرتبط با شبکه‌های معاند در شهرستان ساوه

لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه به دستگیری 2 عامل وطن‌فروش مرتبط با شبکه‌های معاند در این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با تلاش نیروهای فراجا، 2 عامل تصویربرداری و ارسال محتواهای ضدامنیتی به رسانه‌های معاند در شهرستان ساوه دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مجتبی جمالی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی شهرستان ساوه، 2 عنصر خائن و مزدور که اقدام به تهیه تصاویر و فیلم از مناطق حساس کرده و آنها را برای رسانه‌های معاند ارسال می‌کردند، شناسایی و در مخفیگاه‌شان دستگیر شدند.

وی بر ضرورت همکاری‌های مردمی در شناسایی موارد مشکوک تأکید کرده و ادامه داد: همکاری مردم در شناسایی و گزارش موارد مشکوک، نقش مؤثری در حفظ امنیت و آرامش عمومی جامعه دارد. پلیس با اتکا به هوشیاری و همراهی مردمی، اجازه هیچ‌گونه فعالیت مخرب علیه امنیت ملی کشور را نخواهد داد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه اظهار داشت: بر اساس ماده‌ 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب 1404، شخصی که اقدام به چنین عملی کند، مشمول مجازات حبس از 2 تا 5 سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.

سرهنگ جمالی به دیگر مجازات‌ها در این نوع جرائم اشاره داشته و تصریح کرد: همچنین بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم‌های ارسال شده و شیوه عمل، این اقدام حتی ممکن است تحت عنوان جاسوسی شناخته شود و مطابق ماده یک قانون مذکور، مرتکب به مجازات اعدام و مصادره تمامی اموال محکوم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار