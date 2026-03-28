نهایی شدن اسامی داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهرها در گلستان

به گزارش ایلنا ازگلستان،محمد حمیدی گفت : یک هزار و چهارصد و شصت داوطلب تایید صلاحیت شده برای انتخابات شورای شهرهای استان کد نامزدی دریافت کردند و اسامی آنها آگهی شده است.

محمد حمیدی افزود : کار بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات روستاها در هیئتهای نظارت در حال انجام است و تا شانزدهم فروردین ادامه دارد.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاها قرار است یازدهم اردیبهشت در کشور برگزار شود.

