حمل و نقل عمومی کرج تا پایان جنگ رایگان است
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج، اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی، حمل و نقل عمومی در شهر با هماهنگی پارلمان شهری رایگان شده و این روند تا پایان جنگ ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در خصوص خدمات مدیریت شهری کرج در باب حمل و نقل عمومی در سطح شهر، اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، حمل و نقل عمومی با هماهنگی پارلمان شهری از روز ۱۰ اسفند رایگان شد و این خدمات تا پایان جنگ ادامه خواهد داشت.

رحیمی محمودآبادی از خدمات و زحمات رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بخصوص سازمان حمل و نقل بار مسافر که در این برهه از زمان متقبل شده و جهاد می‌کنند تقدیر و تشکر کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ششم شورای اسلامی شهر کرج افزود: ساعات کار رانندگان ناوگان برای خدمات رسانی بیشتر و انتقال شهروندان قبل و بعد از راهپیمایی‌های شب‌های اخیر به نقاط مختلف شهر و محلات تا پاسی از شب افزایش پیدا کرده که جای تقدیر است و مدیریت شهری هم صدا با شهروندان فهیم،آگاه و ولایت مدار کرجی تا پیروزی ادامه خواهد یافت.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
