حمل و نقل عمومی کرج تا پایان جنگ رایگان است

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در خصوص خدمات مدیریت شهری کرج در باب حمل و نقل عمومی در سطح شهر، اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، حمل و نقل عمومی با هماهنگی پارلمان شهری از روز ۱۰ اسفند رایگان شد و این خدمات تا پایان جنگ ادامه خواهد داشت.

رحیمی محمودآبادی از خدمات و زحمات رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بخصوص سازمان حمل و نقل بار مسافر که در این برهه از زمان متقبل شده و جهاد می‌کنند تقدیر و تشکر کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای ششم شورای اسلامی شهر کرج افزود: ساعات کار رانندگان ناوگان برای خدمات رسانی بیشتر و انتقال شهروندان قبل و بعد از راهپیمایی‌های شب‌های اخیر به نقاط مختلف شهر و محلات تا پاسی از شب افزایش پیدا کرده که جای تقدیر است و مدیریت شهری هم صدا با شهروندان فهیم،آگاه و ولایت مدار کرجی تا پیروزی ادامه خواهد یافت.

