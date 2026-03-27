مدیرعامل هلال‌احمر خراسان شمالی خبر داد:

حادثه رانندگی در محور مواصلاتی فاروج - داغیان 4 کشته برجای گذاشت

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان شمالی به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: حادثه رانندگی بین 2 خودروی سواری در محور مواصلاتی فاروج - داغیان 4 کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل محبان افزود: ساعت 18 امروز گزارشی مبنی بر برخورد خودروی پراید و سمند در محور فاروج به داغیان به هلال‌احمر استان اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر خراسان‌شمالی به محل حادثه اعزام شدند.

وی به تلفات انسانی این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: متأسفانه در این حادثه دلخراش رانندگی 4 نفر جان باختند. با تلاش نیروهای امدادی پیکر ۲ نفر از جان باختگان با ست نجات، رهاسازی شده و تحویل عوامل مربوطه شدند.

