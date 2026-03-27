سازمان اطلاعات سپاه امیرالمؤمنین اعلام کرد:

دستگیری 51 نفر از مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی در استان ایلام

سازمان اطلاعات سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام با صدور اطلاعیه‌ای به دستگیری مزدوران دشمن در استان اشاره داشته و اعلام کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون 51 مزدور دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی و عوامل گروهک‌های تروریستی در این استان شناسایی و دستگیر شدند. این افراد با حکم مرجع قضایی بازداشت شده‌اند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: افراد دستگیر شده بخشی از یک شبکه زنجیره‌ای هدایت‌شده هستند که با پشتیبانی خارجی و هدایت رسانه‌ای قصد ایجاد ناامنی، اغتشاش و اختلال در آرامش عمومی را داشتند. اما با اقدام به‌ موقع سربازان گمنام امام زمان در سپاه امیرالمؤمنین ایلام، تحرکات آنان در نطفه خنثی شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: از مجموع 51 نفر مزدور دستگیر شده، 5 نفر به اتهام سازماندهی اغتشاشات خیابانی و ایجاد ناامنی، 2 نفر به اتهام تلاش و برنامه‌ریزی برای ایجاد راهبندان، 10 نفر به اتهام تصویربرداری هدفمند از مکان‌های نظامی و نقاط اصابت موشک، دستگیر شده‌اند که پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.

در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام آمده است: همچنین 19 نفر به اتهام ارتباط و همکاری با شبکه‌های معاند از جمله شبکه تروریستی ایران اینترنشنال و 15 نفر نیز به اتهام تلاش برای برهم زدن تجمع شبانه مردم در حمایت از نظام دستگیر شدند و برای این افراد نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.

سازمان اطلاعات سپاه ایلام در اطلاعیه خود آورده است: این اقدامات اطلاعاتی با تکیه بر گزارش‌های مردمی انجام گرفته است. از عموم مردم شهروندان این استان درخواست می‌شود که هرگونه فعالیت مشکوک را در اسرع وقت به سامانه 114 سازمان اطلاعات سپاه گزارش کنند تا امنیت و آرامش همگانی بیش از پیش حفظ شود.

اخبار مرتبط
