تداوم رتبه نخست گردشگری مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس
نایبرئیس و دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: با فراهم بودن زیرساختها و امکانات گردشگری در منطقه آزاد ارس، پیشبینی میشود این منطقه امسال نیز جایگاه نخست گردشگری در میان مناطق آزاد کشور را حفظ کند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «حسن خانلری» نایبرئیس و دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در جریان بازدید از منطقه آزاد ارس با اشاره به جایگاه این منطقه در حوزه گردشگری اظهار کرد: منطقه آزاد ارس سال گذشته توانست در میان مناطق آزاد کشور رتبه نخست گردشگری را به خود اختصاص دهد و امسال نیز با توجه به فراهم بودن زیرساختها، امکانات اقامتی، خدماتی و گردشگری، انتظار میرود این روند تداوم داشته باشد و این منطقه بتواند همچنان مقصد مهم گردشگران در ایام نوروز باشد.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام شده از بخشهای مختلف منطقه آزاد ارس افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، تمامی بخشهای خدماتی، گردشگری و اجرایی منطقه با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و همکاران ما در سازمان منطقه آزاد ارس به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.
خانلری ادامه داد: گردشگران بسیاری از استان آذربایجان شرقی و همچنین سایر استانهای کشور منطقه آزاد ارس را به عنوان مقصد سفر نوروزی خود انتخاب کردهاند و خوشبختانه روند خدماترسانی به آنان بدون مشکل در حال انجام است.
نایبرئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد همچنین با اشاره به وضعیت امنیتی مطلوب منطقه اظهار کرد: با اشراف کامل نیروهای مسلح بر حوزه امنیت، شرایط کاملاً آرام و امنی در منطقه حاکم است و مردم میتوانند با اطمینان خاطر و بدون هیچگونه نگرانی و اضطراب به سفر و برنامههای تفریحی خود بپردازند.
وی در ادامه به افزایش چشمگیر گردشگران خارجی در منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز سال گذشته حدود ۳۰۰ گردشگر خارجی از این منطقه بازدید کردند، اما امسال تا روزهای پنجم و ششم تعطیلات نوروزی، تعداد گردشگران خارجی به بیش از ۲ هزار نفر رسیده که این آمار نشاندهنده رشد قابل توجه گردشگری خارجی در این منطقه است.
خانلری این افزایش را نشانه ظرفیت بالای منطقه آزاد ارس در حوزه گردشگری دانست و ابراز امیدواری کرد تداوم این روند بتواند زمینه رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و افزایش تعاملات فرهنگی در منطقه را فراهم کند.
«محمد مسعودینیا» معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس نیز با تبریک سال نو و خوشامدگویی به گردشگران نوروزی گفت: منطقه آزاد ارس در سال گذشته موفق شد رتبه نخست گردشگری در میان مناطق آزاد کشور را به دست آورد و به همین دلیل برنامهریزی گستردهای برای حفظ این جایگاه در نوروز امسال انجام شد.
وی افزود: بر اساس تأکیدات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، برنامهریزی برای مدیریت سفرهای نوروزی و ارائه خدمات به گردشگران از دیماه سال گذشته آغاز شد و در این راستا بیش از ۲۰ کمیته تخصصی برای برنامهریزی، هماهنگی و اجرای خدمات مختلف تشکیل شد.
مسعودینیا اظهار کرد: این کمیتهها در حوزههای مختلف از جمله خدمات شهری، فرهنگی، گردشگری، حملونقل، اسکان، امنیت، بهداشت و اطلاعرسانی فعالیت داشته و تلاش کردهاند شرایط مناسبی برای حضور گردشگران فراهم کنند.
وی با اشاره به استقبال گردشگران خارجی از این منطقه گفت: بر اساس آمارهای ثبت شده، در نوروز امسال تا ششم فروردین میزان حضور گردشگران خارجی در منطقه آزاد ارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس همچنین با تأکید بر امنیت پایدار در منطقه افزود: منطقه آزاد ارس از امنترین مناطق کشور محسوب میشود و این موضوع نقش مهمی در افزایش اعتماد و حضور گردشگران داخلی و خارجی داشته است.
وی ادامه داد: در همین راستا شهر جلفا نیز مراحل ثبت به عنوان «شهر سالم و ایمن» را پشت سر گذاشته که این موضوع نشاندهنده توجه ویژه به شاخصهای سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی در این منطقه است.
مسعودینیا خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه خدمات گردشگری، زیرساختها، امنیت و برنامههای فرهنگی موجب شده منطقه آزاد ارس بیش از گذشته به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور مطرح شود و این سازمان با آمادگی کامل در حال میزبانی از گردشگران نوروزی است.