تشییع پیکر پاک دو شهید جنگ رمضان در اهواز
مردم شهیدپرور اهواز امروز جمعه با حضور حماسی خود در آیین تشییع پیکر ۲ تن از شهدای مدافع امنیت و عزت میهن در حملات رژیم سفاک آمریکا و اسراییل، بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی فریاد زدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مراسم تشییع پیکر شهیدان سرافراز «مصطفی سلمانی» و «سعید اسماعیلوند» پس از اقامه نماز جمعه با حضور باشکوه مردم مومن و مسئولان امروز در اهواز برگزار شد.
مردم اهواز در آیین تشییع و بدرقه شهدای دفاع از میهن، حمایت خود را از نیروهای مسلح ایران اعلام و انتقام قاطع از دشمن را از آنها خواستارند.
مردم شهیدپرور اهواز با مشتهای گره کرده و شعارهایی مانند «مرگ بر منافق، مرگ بر وطن فروش مزدور و خائن، مرگ بر آمریکا و اسرائیل، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، قسم به خون رهبر ایستادهایم تا آخر و انتقام انتقام» خشم و انزجار خود را از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران فریاد زدند.
مردم در آیین تشییع شهدا یکصدا و یکپارچه فریاد انتقام و خونخواهی رهبر معظم انقلاب و شهدای ایران اسلامی را فریاد زدند.