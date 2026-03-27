تشییع پیکر پاک دو شهید جنگ رمضان در اهواز

به گزارش ایلنا از خوزستان، مراسم تشییع پیکر شهیدان سرافراز «مصطفی سلمانی» و «سعید اسماعیل‌وند» پس از اقامه نماز جمعه با حضور باشکوه مردم مومن و مسئولان امروز در اهواز برگزار شد.

مردم اهواز در آیین تشییع و بدرقه شهدای دفاع از میهن، حمایت خود را از نیروهای مسلح ایران اعلام و انتقام قاطع از دشمن را از آنها خواستارند.

مردم شهیدپرور اهواز با مشت‌های گره‌ کرده و شعارهایی مانند «مرگ بر منافق، مرگ بر وطن فروش مزدور و خائن، مرگ بر آمریکا و اسرائیل، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده‌، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، قسم به خون رهبر ایستاده‌ایم تا آخر و انتقام انتقام» خشم و انزجار خود را از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران فریاد زدند.

مردم در آیین تشییع شهدا یک‌صدا و یک‌پارچه فریاد انتقام و خونخواهی رهبر معظم انقلاب و شهدای ایران اسلامی را فریاد زدند.

