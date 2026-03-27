حمله هوایی به منطقه مسکونی در ارومیه/ عملیات امداد و نجات ادامه دارد

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در ارومیه خبر داد.

به گزارش ایلنا، حامد صفاری گفت: دقایقی پیش دشمن اسراییلی امریکایی با حمله مستقیم موشکی به یک منطقه مسکونی، مرتکب یک جنایت جنگی دیگر شد.

صفاری با بیان اینکه در این جنایت جنگی، چهار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است، افزود: در این حمله مستقیم موشکی به منطقه مسکونی، متاسفانه تعدادی از هموطنان عزیزمان شهید و مجروح شدند.

صفاری همچنین اعلام کرد: نیروهای امدادی در محل حضور دارند و عملیات امداد و نجات با تمامی توان ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست به هیچ وجه به علت کنجکاوی به محل اصابت موشک مراجعه نکنند چرا که هرگونه تجمع می‌تواند مانعی برای عملیات امداد و نجات باشد.

 

اخبار مرتبط
