تخریب 5 مدرسه در پی حملات ددمنشانه دشمنان به شهرستان خمین

رئیس آموزش و پرورش شهرستان خمین گفت: 5 مدرسه این شهرستان در حملات ددمنشانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان تخریب شد. مدارس شقایق، عارفه، دکتر حافظی، شهید مطهری و دبیرستان امام رضا در جنگ رمضان تخریب شدند.

به گزارش ایلنا، سعید شاهوردی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: مدرسه دخترانه مقطع متوسطه دوره اول عارفه نیز که در جوار دبستان شقایق قرار داشت، دچار آسیب‌دیدگی شده و این مرکز آموزشی با کمک گروه‌های جهادی فرهنگی در حال تخلیه است.

وی به تخریب دیگر فضاهای آموزشی شهرستان خمین اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اردوگاه فرهنگی و تربیتی امام خمینی در این شهرستان نیز در 12 اسفند ماه چندین بار مورد حمله قرار گرفت. در پی این حملات ددمنشانه بخش ساختمانی این اردوگاه تخریب شده است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان خمین به وعده رییس سازمان نوسازی مدارس کشور برای کمک به ساخت مدارس آسیب‌دیده اشاره کرده و اظهار داشت: دانش‌آموزان این مدارس دغدغه نداشته باشند چرا که با تلاش شبانه‌روزی به زودی مدارس تخریب شده بازسازی خواهند شد.

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
