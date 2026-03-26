فرماندار دهلران خبر داد:
نجات یک خانواده 8 نفره گرفتار سیلاب در شهرستان دهلران
فرماندار ویژه شهرستان دهلران گفت: در عملیات امداد و نجات توسط هلالاحمر یک خانواده 8 نفره از سیلاب نجات پیدا کردند. بارشهای سیلآسا در بخش دشتعباس باعث گرفتار شدن خانواده 8 نفره در روستای «چمهندی» شد.
به گزارش ایلنا، مراد یگانه افزود: در پی تقویت و با شدت گرفتن فعالیت سامانه بارشی که از آغاز هفته جاری وارد ایلام شده بارندگیها از عصر امروز به طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب در چند شهر استان منجر شده است.
وی به اقدامات انجام شده از سوی نیروهای امدادی اشاره کرده و ادامه داد: نیروهای امدادی پس از اطلاع از موضوع و با توجه به آمادگی ستاد بحران شهرستان عملیات امدادرسانی و کمک به این خانواده از سیلاب را انجام دادند.
فرماندار ویژه شهرستان دهلران اظهار داشت: در عملیات 6 ساعته با تلاش امدادگران هلال احمر این خانواده 8 نفره شامل 2 کودک، 2 زن و 4 مرد توسط گروههای تخصصی امداد و نجات نجات یافته و به مکان امن منتقل شدند.
یگانه تصریح کرد: با توجه به هشدار سطح قرمز ادارهکل هواشناسی، تمامی دستگاههای امدادی شهرستان در آمادهباش کامل به سر میبرند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی به سرعت امدادرسانی به حادثهدیدگان انجام شود.