بروز خسارت 500 میلیارد ریالی وقوع سیلاب به تأسیسات شهری در ساوه

به گزارش ایلنا، رضا مصباحی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته در این رابطه افزود: دلیل شدت جاری شدن سیل در سطح شهر ساوه شکسته شدن سیل‌بند شمالی این شهر بوده است. این سیل‌بند قدمتی بیش از 30 سال دارد و در این مدت نسبت به ایمن سازی آن اقدامی نشده بود.

وی ادامه داد: در این سال‌ها نه تنها نسبت به صدور مجوز ساخت شرکت‌های مختلف در مسیر سیل‌بند اقدام نشده بود، بلکه توجهی به استانداردها نیز صورت نگرفت. به همین دلیل حجم آب پشت سیل‌بند منجر به شکستگی و جاری شدن آن به سمت شهر ساوهو وقوع این بحران شد.

شهردار ساوه به مهمترین موضوعی که سیل اخیر در پی داشته است اشاره کرده و اظهار داشت: مهمترین موضوع در سیل اخیر شهرستان ساوه، نداشتن خسارت جانی و امنیت شهروندان به هنگام جاری شدن شدت آب در معابر و خیابان‌ها بود که در نوع خود دستاورد مهمی محسوب می‌شود.

مصباحی تصریح کرد: مدیریت سیل‌بند ارتباطی با شهرداری ندارد. اما شهرداری در راستای بازگشایی برخی از زیرگذرهای خارج از شهر که براثر سیل، انباشته از آب شده بودند، اقدام کرده است. تخلیه آب این مسیرها نیاز به تجهیزات مدرن داشت و شهرداری امکانات خود را بکار گرفت.

وی به اقدامات شهرداری اشاره کرده و بیان داشت: با تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های مختلف مدیریت شهری که بیش از 200 نفر هستند، همچنان در راستای پاک‌سازی فضاهای شهری و جمع‌آوری ضایعات ناشی از تخریب زیرساخت‌های سیل اخیر شهر ساوه اقدامات لازم انجام می‌شود.

شهردار ساوه تأکید کرد: از فعالیت مستمر نیروهای پسماند، خدمات شهری، ستاد بحران، فضای سبز و سایر حوزه‌های شهرداری ساوه در سیل اخیر قدردانی می‌شود. در 24 ساعت گذشته 150 عملیات امدادونجات توسط سازمان آتش‌نشانی ساوه انجام گرفت که منجر به نجات 26 نفر شد.

مصباحی به آخرین وضعیت زیرگذر امام رضا از مسیرهای پرتردد این شهر اشاره کرده و ابراز داشت: تلاش اکیپ‌های فنی برای خروج کامل آب از زیرگذر و ایمن‌سازی آن در حال انجام است. اگر مشکل خاصی پیش نیاید، تا 24 ساعت آینده شرایط تردد خودروها از این مسیر فراهم می‌شود.

وی از شهروندان ساوجی در همکاری با حوزه‌های مختلف شهرداری در رفع موانع و پاکسازی شهر ناشی از سیل اخیر اشاره داشته و اضافه کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود با همکاری و رعایت توصیه‌های ایمنی، عوامل اجرایی را در مدیریت بحران و رفع آب‌گرفتگی معابر یاری کنند.

انتهای پیام/