آذربایجانغربی,پیشرو در تأمین و عرضه پایدار مواد غذایی و دامپروری در شرایط جنگی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، از روند بسیار مطلوب در تأمین و عرضه پایدار مواد غذایی و محصولات کشاورزی در این استان با وجود شرایط جنگی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا اصغری در حاشیه بازدبد از فروشگاه های زنجیره ای و مراکز عمده توزیع کالاهای اساسی در ارومیه به خبرنگاران گفت: استان آذربایجانغربی در حال حاضر با اتکا به ظرفیتهای داخلی و مدیریت صحیح، نقش مؤثری در تأمین نیازهای کشور ایفا میکند.
اصغری، با اشاره به ترخیص ۱۰۰ تن روغن از مرز استان به داخل کشور در حال حاضر، بر پایداری عرضه این کالای اساسی در استان تأکید کرد.
وی همچنین از کشتار روزانه حدود ۴۰۰ تن گوشت مرغ در استان در روزهای اخیر خبر داد و افزود: مازاد تولید گوشت مرغ استان به سایر استانهای کشور ارسال میشود که این امر نشاندهنده توانمندی بالای استان در این حوزه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، جایگاه برجسته استان در تولید گوشت قرمز را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: در ماههای اخیر، بیش از ۷۰۰ هزار رأس دام زنده از این استان به سایر نقاط کشور ارسال شده است که این میزان، استان را در زمره تولیدکنندگان برتر گوشت قرمز قرار داده است.
اصغری، همچنین به تخصیص سهمیه آرد ترمیمی برای تمام شهرستانهای استان در ماههای پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: درچرخه تأمین گندم، آرد و نان در این استان نیز هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
اصغری ضمن اطمینانبخشی در خصوص تأمین برنج، سایر نهادههای کشاورزی و اقلام اساسی و محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: هم در بازار فراوانی کالا وجود دارد و هم در انبارها، ذخیرهسازی کالاهای اساسی استراتژیک با جدیت دنبال میشود تا هیچگونه مشکلی در تأمین این اقلام وجود نداشته باشد.
وی در پایان از مردم درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله کمفروشی یا گرانفروشی و احتکار، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند تا بلافاصله رسیدگی شود.