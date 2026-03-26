مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

آسیب به ۴۲ مدرسه و ساختمان اداری آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در حملات دشمن

آسیب به ۴۲ مدرسه و ساختمان اداری آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در حملات دشمن
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از آسیب ۴۲ ساختمان آموزش و پرورش این استان، شامل مدرسه و ساختمان اداری از آسیب سطحی تا کامل و ۱۰۰ درصدی در حملات خصمانه دشمن، خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی افزود: مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان و دانش‌آموزان و فرهنگیان گرانقدر، شهدای معلم و دانش‌آموز را سند مظلومیت ملت ایران و پرچم‌دار مقاومت و ایثار جنگ رمضان دانست.

وی اظهار کرد: دانش‌آموزان شهید ما نه نظامی و نه در مقابل دشمن بودند، اما مظلومانه به شهادت رسیدند و پیکر چهار تن از آن‌ها امروز، ششم فروردین ماه بر دوش مردم تبریز، تشییع می‌شود.

وی ادامه داد: سه نفر از این چهار شهید دانش‌آموز، دانش‌آموز مقطع ابتدایی و یک نفر هم نوآموز و سه نفرشان، دختر و یک نفرشان، پسر بودند. در مجموع از آغاز حملات تا کنون، ۱۳ دانش‌آموز و نوآموز و سه همکار فرهنگی شامل یک همکار شاغل و دو همکار بازنشسته در حملات رژیم صهیونی_آمریکایی در استان آذربایجان شرقی به فیض شهادت و یک دانش‌آموز و یک معلم هم در این جنگ تحمیلی مجروح شده و به درجه جانبازی، نائل آمده‌اند.  

وی ادامه داد: دانش‌آموزان شهید، درس بزرگی به ما دادند و تشییع پیکر مطهرشان بر روی شانه‌های ما، مسئولیتمان را سنگین‌تر می‌کند.  چرا که درس ایثار و مقاومت به ما دادند و ما نیز باید به عنوان مسئولان نظام و در راستای حفظ آرمان‌های شهدا در خدمت‌گزاری به این مردم و مملکت، لحظه‌ای کوتاهی نکنیم و برای ادامه راهشان در قالب خدمت به وطن و هم‌میهنانمان هم قسم شویم.

