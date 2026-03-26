خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه استان خبر داد:

روند کاهشی وقوع تصادفات در استان مرکزی

لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی به روند کاهش وقوع تصادفات در استان اشاره کرده و گفت: تصادفات منجر به فوت و جراحت ایام نوروز این استان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته، روند کاهشی داشته است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌الله آشوری افزود: روند کاهش تصادفات رانندگی منجر به فوت و جرح در جاده‌های این استان در حالی رخ داده که تردد در مسیرهای ارتباطی استان مرکزی به دلیل شرایط جنگی با افزایش چشمگیری همراه است.

وی به محل وقوع بیشترین حوادث رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: بیشترین تصادفات در نزدیکی شهرها، رخ می‌دهد و اگر راننده‌ای در کوتاه‌ترین مسیر به مقصد قرار داشت اما احساس خواب آلودگی و خستگی کرد، نباید به راندن خودرو ادامه دهد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بر ضرورت توجه به قوانین و مقررات اشاره کرده و اظهار داشت: انتظار می‌رود رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه جدی داشته باشند و هرگز در حین خستگی و خواب‌آلودگی رانندگی نکنند.

سرهنگ آشوری به اقدامات انجام شده از سوی پلیس برای ایمنی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های پلیس راه استان مرکزی برای خدمت به مسافران در ایام نوروز به کار گرفته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار