روند کاهشی وقوع تصادفات در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌الله آشوری افزود: روند کاهش تصادفات رانندگی منجر به فوت و جرح در جاده‌های این استان در حالی رخ داده که تردد در مسیرهای ارتباطی استان مرکزی به دلیل شرایط جنگی با افزایش چشمگیری همراه است.

وی به محل وقوع بیشترین حوادث رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: بیشترین تصادفات در نزدیکی شهرها، رخ می‌دهد و اگر راننده‌ای در کوتاه‌ترین مسیر به مقصد قرار داشت اما احساس خواب آلودگی و خستگی کرد، نباید به راندن خودرو ادامه دهد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بر ضرورت توجه به قوانین و مقررات اشاره کرده و اظهار داشت: انتظار می‌رود رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه جدی داشته باشند و هرگز در حین خستگی و خواب‌آلودگی رانندگی نکنند.

سرهنگ آشوری به اقدامات انجام شده از سوی پلیس برای ایمنی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های پلیس راه استان مرکزی برای خدمت به مسافران در ایام نوروز به کار گرفته شده است.

