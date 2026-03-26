خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل هواشناسی استان خبر داد؛

صدور هشدار زرد هواشناسی در مازندران / بارش شدید باران و خطر آب‌گرفتگی

کد خبر : 1765724
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی استان مازندران گفت: سامانه بارشی به استان از اوایل روز جمعه 7 فروردین ماه به استان وارد می‌شود. بر این اساس نسبت به وقوع بارندگی، وزش باد شدید، رعدوبرق و احتمال بروز آب‌گرفتگی و سیلاب‌های محلی هشدار داده می‌شود. در این راستا هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

به گزارش ایلنا، هوشنگ بهزادی به تشریح جزئیات شرایط جوی پیش روی استان اشاره داشته و افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، فعالیت یک سامانه بارشی از اوایل وقت روز جمعه 7 فروردین ماه در استان مازندران آغاز می‌شود و این سامانه تا اواخر وقت روز شنبه 8 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی به شرایط جوی پیش روی استان مازندران تحت تأثیر وقوع سامانه بارشی مذکور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: سامانه بارشی پیش روی این استان موجب وقوع شرایط جوی از جمله بارندگی، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش نسبی دما، رعد و برق و در برخی نقاط مستعد احتمال تگرگ خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان مازندران به روند بارش‌های در روزهای پیش رو اشاره کرده و اظهار داشت: در روز جمعه 7 فروردین ماه تمامی مناطق این استان تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند. در روز شنبه 8 فروردین ماه تمرکز بارش‌ها بیشتر در ارتفاعات، به ویژه ارتفاعات نیمه غربی این استان خواهد بود.

بهزادی به اثرات این سامانه بارشی هشدار داده و در این رابطه تصریح کرد: با بروز این سامانه بارشی در استان مازندران آبگرفتگی معابر، افزایش حجم آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آسیب به سازه‌های کم‌مقاوم و همچنین کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی دور از انتظار نیست.

وی بیان داشت: با توجه به احتمال وقوع صاعقه، از شهروندان تقاضا می‌شود از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و به هنگام ترددهای جاده‌ای، به ویژه در مسیرهای کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند. محکم‌سازی سازه‌های موقت و پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار