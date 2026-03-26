کشف ۳ دستگاه ماهواره‌ استارلینک توسط پلیس فراشبند

به گزارش ایلنا، سرهنگ رسول ایزد پناه بیان کرد: ماموران انتظامی حین گشت زنی در محور مواصلاتی بوشهر _‌فراشبند، به یک سواری پژو مشکوک و با تیزبینی موفق شدند در بازرسی از آن ۳ دستگاه ماهواره استارلینک را کشف کنند.

وی با بیان اینکه راننده ۲۶ ساله دستگیر و به به مراجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: بررسی‌های تکمیلی درباره جزئیات این پرونده همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/