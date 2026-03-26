خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۳ دستگاه ماهواره‌ استارلینک توسط پلیس فراشبند

کد خبر : 1765717
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی فراشبند گفت: در بازرسی مأموران پلیس این شهرستان از سواری پژو، ۳ دستگاه مرتبط با اینترنت ماهواره‌ای کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ رسول ایزد پناه بیان کرد: ماموران انتظامی حین گشت زنی در محور مواصلاتی بوشهر _‌فراشبند، به یک سواری پژو مشکوک و با تیزبینی موفق شدند در بازرسی از آن ۳ دستگاه ماهواره استارلینک را کشف کنند.

وی با بیان اینکه راننده ۲۶ ساله دستگیر و به به مراجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: بررسی‌های تکمیلی درباره جزئیات این پرونده همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار