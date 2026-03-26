تجهیز ۵۰۰ نانوایی در خوزستان به ژنراتورهای متناسب انرژی لازم

به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی امروز پنجشنبه با تشریح دستاوردهای راهبردی استان در حوزه پدافند غیرعامل، از مقاوم‌سازی کامل زنجیره تولید نان استان خبر داد.

وی تاکید کرد: با تجهیز نانوایی‌ها به ژنراتورهای پیشرفته و سیستم‌های سوخت جایگزین حتی در صورت قطع کامل شبکه‌های حامل انرژی در شرایط جنگی و بحرانی پخت نان در سراسر استان بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اهمیت راهبردی نان به عنوان اصلی‌ترین کالای سبد خانوار، عنوان نمود: تامین پایدار باکیفیت و متناسب با نیاز شهروندان خوزستانی، همواره اولویت نخست کارگروه گندم، آرد و نان استان بوده و با توجه به شرایط ویژه سال ۱۴۰۴ و استمرار آن در سال جاری، ماموریت ویژه‌ای جهت ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل تعریف شد که اکنون به موفقیت‌های چشمگیری در این راستا دست یافتیم.

‌معاون اقتصادی استانداری خوزستان با تبیین اقدامات عملیاتی صورت گرفته در همین راستا در استان تصریح کرد: یکی از حیاتی‌ترین اقدامات ایجاد امکان پخت نان در صورت قطع احتمالی شبکه‌های برق و گاز است ،۲ واحد بزرگ تولید نان صنعتی در استان به ژنراتورهای صنعتی با توان بالا و مخازن سوخت جایگزین (گاز مایع) تجهیز شدند که ظرفیت تولید روزانه بالغ بر ۲ میلیون قرص انواع نان را در سه شیفت کاری دارا هستند.

وی بیان داشت: هدف نهایی ما پوشش ۱۰۰ درصدی تمامی نانوایی‌های استان به تجهیزات برق اضطراری و سوخت جایگزین است.

کاظم‌نسب الباجی گفت: با روندی که در پیش گرفته‌ایم به زودی به این شاخص دست می‌یابیم تا به مردم خوزستان اطمینان دهیم که در هیچ شرایطی، خللی در تامین مهم‌ترین نیاز غذایی آن‌ها ایجاد نخواهد شد.

