هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار نارنجی صادر کرد

هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار نارنجی صادر کرد
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری درپی ورود سامانه بارشی به استان و بارش برف و باران هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش ایلنا ، معصومه نوروزی اظهارداشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای امروز  در غالب نقاط استان، بارش برف و باران و  وزش باد به نسبت شدید انتظار می‌رود.

وی افزود: وزش باد به نسبت شدید تا شدید، کولاک برف ، مه ، رانش زمین، لغزندگی جاده ها، احتمال آبگرفتگی معابر و سقوط بهمن و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

نوروزی گفت: با توجه به بارش ها و کاهش نسبی دما احتمال سرمازدگی باغات وجود دارد و باغداران تمهیدات لازم را انجام دهند.

 مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از فردا تا روز یکشنبه کاهش نسبی دما پیش بینی می شود و رانندگان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
