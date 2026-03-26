هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار نارنجی صادر کرد

به گزارش ایلنا ، معصومه نوروزی اظهارداشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای امروز در غالب نقاط استان، بارش برف و باران و وزش باد به نسبت شدید انتظار می‌رود.

وی افزود: وزش باد به نسبت شدید تا شدید، کولاک برف ، مه ، رانش زمین، لغزندگی جاده ها، احتمال آبگرفتگی معابر و سقوط بهمن و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

نوروزی گفت: با توجه به بارش ها و کاهش نسبی دما احتمال سرمازدگی باغات وجود دارد و باغداران تمهیدات لازم را انجام دهند.

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از فردا تا روز یکشنبه کاهش نسبی دما پیش بینی می شود و رانندگان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

