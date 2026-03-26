کارشناس مسائل منطقهای و نظامی هشدارداد؛
هرگونه تعرض به مناطق دریایی ایران با حمله به مراکز پشتیبانی کشورهای میزبان مواجه میشود
کارشناس مسائل منطقهای و نظامی، در نشست تبیینی هشدار داد که هرگونه تعرض به مناطق دریایی ایران با حمله گسترده و شدید به مراکز پشتیبانی و لجستیک کشورهای میزبان نیروهای متخاصم مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل محبی در نشست تبیینی با محوریت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران که برگزار شد، به تحلیل آخرین تحولات امنیتی در منطقه و تهدیدات پیشروی کشور پرداخت.
وی با اشاره به طرحهای مدون دشمن برای تعرض به خاک ایران اظهارکرد: طرحهایی در ذهن دشمن متجاوز است مبنی بر اینکه به زمین ما تعرض کنند که در راس آن مناطق دریایی در دستور کار آنها قرار دارد.
این کارشناس مسائل نظامی تصریح کرد: این تهدیدات جدی بوده و نیازمند هوشیاری کامل نیروهای مسلح و مسئولان است.
محبی با تاکید بر پیام صریح فرماندهان نظامی و اشاره اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این اتفاق بیفتد، مراکز لجستیک، مراکز پشتیبانی و مراکز اعزام کشورهای میزبان نیروهای متخاصم به صورت وسیع و با شدت مورد حمله قرار میگیرند.
وی افزود: این بخش از استراتژی دفاعی ایران نشاندهنده عزم جدی برای پاسخ به هرگونه تهدید از هر نقطهای است که مبدا تجاوز محسوب شود.
این کارشناس مسائل منطقهای در ادامه با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در میزبانی از اقدامات خصمانه علیه ایران، اشاره کرد و گفت: بعضی از کشورهایی که متاسفانه به رغم سابقه دوستی مردمی و حاکمیتی ما میزبان حمله به ما هستند، مثل کشور کویت که در دو روز گذشته برخی از مراکز ما را مورد حمله قرار دادند، در صورت تکرار با مشت آهنین جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.
محبی تاکید کرد: این کشورها در صورت تداوم اقدامات متخاصمانه، در فرمول نیروهای متخاصم قرار گرفته و برخورد قاطعی با آنها خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پیام جمهوری اسلامی ایران روشن است و هرگونه محاسبه اشتباه دشمنان و همپیمانان منطقهای آنان، با پاسخی سخت و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.