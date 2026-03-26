به گزارش ایلنا از قزوین، داراب بیرنوندی در این رابطه گفت: از مجموع تماس‌های یادشده 1500 مورد منجر به عملیات شده و جریان آب پایدار برای مردم شهرها و روستاها برقرار شده است.

وی اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع جنگ و حسب نیاز موجود اکیپ‌های ویژه رفع حوادث تشکیل و به صورت شبانه‌روزی خدمات‌رسانی به مردم صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ادامه داد: در سایر ادارات و دوایر این شرکت نیز ضمن برقراری دستورالعمل‌های بحرانی با شیفت های کاری و با پرسنل کافی تیم هایی تشکیل شده تا هیچ یک از امور مرتبط با مردم معطل نماند.

بیرنوندی در پایان ضمن یادآوری تلاش کارکنان شرکت آبفا در برقراری جریان آب آشامیدنی از همکاری آحاد مردم برای هماهنگی و همکاری با پرسنل خدمات رسان شرکت آب و فاضلاب استان قزوین تقدیر کرد.

