رییس ستاد انتخابات استان خبر داد؛
تأیید صلاحیت ۹۶ درصد داوطلبان انتخابات شورای شهرها در کرمانشاه
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه از نهایی شدن فهرست نامزدهای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها خبر داد و گفت: در مجموع ۱۰۷۱ نفر در ۳۴ شهر استان وارد رقابت انتخاباتی شدهاند که این آمار نشاندهنده تأیید صلاحیت ۹۶ درصد داوطلبان است.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، بهرام سلیمانی با اشاره به روند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراها، افزود: در این دوره ۱۲۲۳ داوطلب ثبتنام کردند که از این تعداد ۱۱۰ نفر در مراحل مختلف انصراف دادند و ۴۲ نفر نیز در هیاتهای اجرایی و نظارت رد صلاحیت شدند. در نهایت روز گذشته (چهارم فروردین) اسامی نهایی نامزدها منتشر شد.
سلیمانی در تشریح وضعیت داوطلبان شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: در این شهرستان ۴۴۲ نفر به عنوان نامزد نهایی تأیید شدهاند که از این تعداد ۳۸۹ نفر در شهر کرمانشاه، ۱۴ نفر در رباط(ماهیدشت)، ۲۳ نفر در کوزران، یازده نفر در هلشی و ۱۲ نفر در شهر قلعه رقابت خواهند کرد.
رئیس ستاد انتخابات استان ادامه داد: در شهرستان اسلامآباد غرب ۸۶ نفر تأیید صلاحیت شدهاند که شامل ۷۵ نفر در شهر اسلامآباد غرب و یازده نفر در شهر حمیل است. همچنین در شهر سرپل ذهاب نیز ۴۲ نفر برای عضویت در شورای اسلامی شهر رقابت خواهند داشت.
وی افزود: در شهرستان گیلانغرب ۴۱ نفر شامل ۲۹ نفر در شهر گیلانغرب و ۱۲ نفر در شهر سرمست و در شهرستان سنقر ۵۱ نفر شامل ۳۹ نفر در شهر سنقر و ۱۲ نفر در شهر سطر تأیید صلاحیت شدهاند و در این دوره حضور دارند.
سلیمانی با اشاره به داوطلبان دیگر شهرستانها گفت: در شهرستان صحنه ۴۳ نفر شامل ۲۸ نفر در شهر صحنه و ۱۵ نفر در میانراهان(دینور)، در شهرستان کنگاور ۵۳ نفر شامل ۳۸ نفر در شهر کنگاور و ۱۵ نفر در گودین و در شهرستان هرسین ۴۲ نفر شامل ۲۱ نفر در هرسین و ۲۱ نفر در بیستون رقابت خواهند کرد.
وی ادامه داد: در شهرستان پاوه ۶۶ نفر شامل پاوه ۱۳ نفر، بانهوره هشت نفر، نودشه ۱۸ نفر، نوسود ۱۴ نفر و باینگان ۱۳ نفر تأیید شدهاند. همچنین در ثلاث باباجانی ۴۲ نفر شامل تازهآباد ۲۰ نفر، میرآباد ۱۰ نفر و ازگله ۱۲ نفر حضور دارند.
رئیس ستاد انتخابات استان گفت: در قصرشیرین ۳۶ نفر، در روانسر ۳۶ نفر شامل ۲۵ نفر در شهر روانسر و یازده نفر در شاهو، در جوانرود ۳۸ نفر شامل ۲۸ نفر در جوانرود و ۱۰ نفر در شروینه و در دالاهو ۴۶ نفر شامل ۱۷ نفر در کرند، ۱۲ نفر در ریجاب و ۱۷ نفر در گهواره برای حضور در رقابتهای انتخاباتی شوراها آماده شدهاند.