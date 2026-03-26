جسد جوان گمشده در ارتفاعات شهرستان بویراحمد پیدا شد
مدیرعامل هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمدگفت: پیکر بیجان جوان گمشده در ارتفاعات تامر از توابع شهرستان بویراحمد پیدا شد.
به گزارش ایلنا، سید عادل رهبریان روز پنجشنبه در تشریح این خبر افزود: گزارش گمشدن این جوان چند روز پیش به مرکز امداد و نجات هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد اما تلاش امدادگران برای پیدا کردن او ناکام مانده بود.
وی بیان کرد: روز چهارشنبه پنجم فروردینماه در پی تماس مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان مبنی بر پیدا شدن پیکر یک جوان در ارتفاعات تامر، بلافاصله ٢ تیم امدادونجات از هلالاحمر استان شامل تیمهای واکنش سریع و عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
رهبریان تصریح کرد: نیروهای هلالاحمر پس از هشت ساعت تلاش با وجود شرایط جوی نامساعد در منطقهای سختگذر با شیب تند سرانجام به جسد این جوان رسیدند.
وی عنوان کرد: امدادگران پس از انتقال جوان جانباخته به پایین دست در گردنه «ماه پرویز» او را به مراجع ذی صلاح تحویل دادند.
رهبران تصریح کرد: در این عملیات، مردم محلی نیروهای هلالاحمر را همراهی کردند.