جسد جوان گمشده در ارتفاعات شهرستان بویراحمد پیدا شد

جسد جوان گمشده در ارتفاعات شهرستان بویراحمد پیدا شد
مدیرعامل هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمدگفت: پیکر بی‌جان جوان گم‌شده در ارتفاعات تامر از توابع شهرستان بویراحمد پیدا شد.

به گزارش ایلنا، سید عادل رهبریان روز پنجشنبه در تشریح این خبر افزود: گزارش گم‌شدن این جوان چند روز پیش به مرکز امداد و نجات هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد اما تلاش امدادگران برای پیدا کردن او ناکام مانده بود.

وی بیان کرد: روز چهارشنبه پنجم فروردین‌ماه در پی تماس مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان مبنی بر پیدا شدن پیکر یک جوان در ارتفاعات تامر، بلافاصله ٢ تیم امدادونجات از هلال‌احمر استان شامل تیم‌های واکنش سریع و عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

رهبریان تصریح کرد: نیروهای هلال‌احمر پس از هشت ساعت تلاش با وجود شرایط جوی نامساعد در منطقه‌ای سخت‌گذر با شیب تند سرانجام به جسد این جوان رسیدند.

وی عنوان کرد: امدادگران پس از انتقال جوان جان‌باخته به پایین دست در گردنه «ماه پرویز» او را به مراجع ذی صلاح تحویل دادند.

رهبران تصریح کرد: در این عملیات، مردم محلی نیروهای هلال‌احمر را همراهی کردند.

به گزارش ایلنا، ارتفاعات «تامر» در همسایگی روستای «وزگ» و نزدیکی شهر یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
