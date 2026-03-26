کاهش ۵۰ درصدی تلفات حوادث جاده ای در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ حبیب آبراهه گفت: بیشترین حوادث روز های سپری شده از تعطیلات نوروزی در جاده های فرعی و روستایی استان اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه عمده ترین علت تصادفات، عدم رعایت سرعت مطمئنه و رانندگی در شرایط خستگی و همچنین انحراف به چپ و سبقت غیرمجاز بوده است، از شهروندان خواست ضمن رعایت سرعت مجاز از کمربند ایمنی نیز استفاده کنند.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی با اشاره به میزان تردد در سفرهای نوروزی اعلام کرد: از ۲۵ اسفند ماه تا امروز حدود یک و میلیون و ۲۰۰ هزار تردد در جاده های ارتباطی استان به ثبت رسیده است.

