کاهش ۵۰ درصدی تلفات حوادث جاده ای در آذربایجان شرقی

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی با اعلام اینکه در ۱۰ روز گذشته( ۲۵ اسفند تا ۵ فروردین) ۱۰ نفر در اثر تصادف در جاده های استان جان باخته و ۱۸۷ نفر مصدوم شده اند، گفت: این آمار در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ حبیب آبراهه گفت: بیشترین حوادث روز های سپری شده از تعطیلات نوروزی در جاده های فرعی و روستایی استان اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه عمده ترین علت تصادفات، عدم رعایت سرعت مطمئنه و رانندگی در شرایط خستگی و همچنین انحراف به چپ و سبقت غیرمجاز بوده است، از شهروندان خواست ضمن رعایت سرعت مجاز از کمربند ایمنی نیز استفاده کنند.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی با اشاره به میزان تردد در سفرهای نوروزی اعلام کرد: از ۲۵ اسفند ماه تا امروز حدود یک و میلیون و ۲۰۰ هزار تردد در جاده های ارتباطی استان به ثبت رسیده است.

