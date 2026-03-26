تصادف در بوکان سه کشته و یک زخمی برجای گذاشت

تصادف در بوکان سه کشته و یک زخمی برجای گذاشت
رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بوکان گفت: تصادف در یکی از محورهای این شهرستان سه کشته و یک زخمی برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، رسول معروفی شامگاه روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک تصادف محور میرآباد بوکان به طرف روستای حمامیان، نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این سانحه، یک دستگاه خودروی سایپا با یک دستگاه پژو به صورت شدید و با سرعت بالا برخورد کرده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بوکان گفت: در این حادثه سه نفر از سرنشین خودروی پژو که همگی زیر ۳۰ سال بودند جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: همچنین راننده سایپا نیز که زخمی شده بود برای مداوا به یکی از مراکز درمانی استان اعزام شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی پس از ایمن‌سازی محل و انجام اقدامات لازم، اجساد جان‌باختگان را تحویل عوامل مربوطه دادند و بررسی‌های بیشتر در خصوص علت وقوع حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
