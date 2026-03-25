به گزارش ایلنا، علی علی زاده فرماندار لامرد گفت: در پی حمله ددمنشانه دشمنان ملت بزرگ ایران قسمتی از باند فرودگاه بین المللی شهدای لامرد مورد اصابت قرار گرفت.

فرماندار لامرد گفت:بررسی های اولیه نشان میدهد خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی نداشته ایم و به مردم و پرسنل این فرودگاه آسیبی نرسیده است.

علی علیزاده گفت:شهر لامرد هم اینک در آرامش است و همه مسائل توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و کمک بسیجیان و گروه های مردمی تحت کنترل است.

گفتنی است چندی پیش نیز در اقدام نفرت انگیز و حملات موشکی دشمن اسرائیلی-آمریکایی به شهر لامرد، ۲۱ نفر از جمله چند کودک و دانش آموز بی‌گناه و مردم عادی از زن و مرد به شهادت رسیدند.

