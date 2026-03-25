مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق البرز از منطقه آسیب دیده حملات دشمن بازدید کرد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروى برق استان البرز در بازدید از منطقه آسیب دیده حملات دشمن، ضمن بررسى میزان آسیب هاى وارد شده به زیرساخت‌هاى حیاتى صنعت برق، بر روند اقدامات اضطرارى و عملیات بازسازى شبکه توسط تیم هاى عملیاتى تا پایدارى کامل شبکه نظارت داشت.

به گزارش ایلنا از البرز، مسعود خواجه‌وند مدیر عامل شرکت توزیع نیروى برق استان البرز با حضور در منطقه آسیب دیده شهرستان جهارباغ، از نزدیک در جریان خسارات وارده به تأسیسات و شبکه برق در پی حملات هوایى رزیم جنایتکار صهیونیستى و آمریکا در بامداد روز جهارشنبه پنجم فروردین قرار کَرفت.

خواجه‌وند در این بازدید میدانى که با همراهى رییس کَروه بحران شرکت و مدیران توزیع برق شهرستان جهارباغ در اولین ساعات ممکن انجام شد، ضمن بررسى میزان آسیب هاى وارد شده به زیرساخت‌هاى حیاتى صنعت برق، بر روند اقدامات اضطرارى و عملیات بازسازى شبکه توسط تیم هاى عملیاتى تا پایدارى کامل شبکه نظارت داشت.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروى برق استان البرز در پایان عملیات بازسازى شبکه برق از زحمات تیم هاى عملیاتى براى پایدارسازى شبکه در سریعترین زمان ممکن قدردانى کرد.

