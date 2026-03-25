به گزارش ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: از همان روز نخست و با صدور دستور دادستان مرکز استان مرکزی، تیم‌های ویژه رصد برای پایش واحدهای هدف‌گیری شده تشکیل شد و روند ارزیابی خسارات و پشتیبانی از واحدهای تولیدی از همان ساعات اولیه آغاز شده است.

وی به چگونگی روند برگزاری جلسات و تشکیل تیم ویژه کارشناسان در خصوص ارزیابی خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، جلسات به صورت روزانه برگزار می‌شود و در این راستا یک تیم متشکل از کارشناسان دادگستری به عنوان «تیم تأمین دلیل» انتخاب شده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی فرآیند بررسی خسارت‌ها را تشریح کرده و در این خصوص اظهار داشت: به محض حمله دشمن به یک واحد تولیدی و صنعتی، ابتدا خوداظهاری از سوی واحد آسیب دیده به سازمان‌های مربوطه و تخصصی ارائه می‌شود و سپس کارشناسان تیم تأمین دلیل در محل حضور پیدا می‌کنند.

آقاعلیخانی به اقدامات انجام شده در خصوص بررسی و ارزیابی واحدهای خسارت دیده اشاره داشته و تصریح کرد: در حال حاضر تمامی واحدهای آسیب‌دیده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و اسناد مربوط به آنها نیز آماده شده است. بیشتر واحدهای خسارت‌دیده درخواست کمک برای اصلاح ساختار و پیگیری امور اداری خود داشته‌اند.

وی به تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از توقف تولید اشاره کرده و بیان داشت: مجموعه مدیریتی استان مرکزی در کنار واحدهای آسیب دیده است تا روند بازسازی تسریع شود. برای واحدهایی که توانایی تولید دارند، سوله‌های خالی و انبارهای موجود در شهرک‌های صنعتی آماده‌سازی شده و در اختیار آنها قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تأکید کرد: تمامی تلاش‌های تیم مدیریتی بکار گرفته شده در این استان بر مبنای آن است که روند تولید در استان متوقف نشود، مگر در مواردی که واحد تولیدی و صنعتی به طور کلی دچار حادثه شده باشد. در آن موارد نیز روند بازسازی توسط خود واحدهای مذکور آغاز شده است.

آقاعلیخانی بر عزم جدی برای رفع موانع تولیدکنندگان بزرگ استان مرکزی تأکید کرده و ابراز داشت: وزارتخانه‌های مربوطه نیز نمایندگانی در برخی کشورهای صاحب تکنولوژی ایجاد کرده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسائل اداری این واحدهای تولیدی و صنعتی که اکثراً از واحدهای مهم در حوزه اقتصادی هستند، پیگیری شود.

