۲ واحد صنعتی در قزوین هدف حمله موشکی قرار گرفت/ ۶ نفر مصدوم شدند

وی با بیان اینکه این حادثه حوالی ساعت ۲ بامداد رخ داد،‌ تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل فعال نبودن شیفت کاری در زمان وقوع حادثه، هیچ‌گونه تلفات انسانی گزارش نشده است.

احمدپور ادامه داد: در این حادثه ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که اغلب به‌ صورت سرپایی درمان شدند و تنها ۲ تا سه نفر که غالبا عابرپیاده بودند، برای بررسی‌های بیشتر در بیمارستان بستری شدند که حال عمومی آنها مطلوب گزارش شده است.

سخنگوی شورای تامین استان قزوین با اشاره به وضعیت ایمنی منطقه،‌ خاطرنشان کرد: این حادثه مشکل خاصی برای واحدهای مجاور و نگهبانان سایر مجموعه‌ها ایجاد نکرده و شرایط در حال حاضر تحت کنترل است.

به گفته وی، یکی از واحدهای مورد حمله در شهر صنعتی البرز و دیگری نیز در شهر صنعتی لیا مستقر بودند.