سانحه رانندگی در جاده سرپل‌ذهاب ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت

کد خبر : 1765291
برخورد یک دستگاه تریلی با سواری در محور سرپل‌ذهاب قبل از روستای حبیب‌وند ۲ کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در این ارتباط توضیح داد که شب گذشته، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC استان طی تماس مردمی، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی با خودروی سواری ام وی ام ایکس۲۲ در محور سرپل ذهاب به سمت روستایی حبیب وند دریافت کرد.

علی فلاح افزود: پس از دریافت این گزارش، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه احمد ابن اسحاق شهرستان سرپل ذهاب به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ادامه داد: این حادثه ۲ کشته و سه مصدوم به دنبال داشت که پس از رسیدن تیم عملیاتی اقدامات رهاسازی برای ۲ فرد جان باخته، گرفتار در بین آهن آلات انجام شد و به عوامل قضایی حاضر در محل تحویل داده شدند.

وی افزود: همچنین مصدومان حادثه توسط عوامل اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند.

