به گزارش ایلنا از کرمانشاه، جلیل بالایی با بیان اینکه این روند بر اساس ابلاغیه‌های قبلی است، افزود: فعالیت بانوان شاغل همچنان به‌صورت دورکاری ادامه خواهد داشت. روزهای پنجشنبه نیز ادارات به شکل دورکاری فعالیت می‌کنند.

بالایی همچنین از نحوه ارائه خدمات در روزهای کاری خبر داد و تصریح کرد: خدمات‌رسانی بانک‌ها با ۵۰ درصد شعب انجام می‌شود، اما همین میزان شعب با بهره‌گیری از ۱۰۰ درصد نیروی انسانی، پاسخگوی نیازهای مردم خواهند بود.

معاون استاندار کرمانشاه تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، مدیریت شرایط جنگی موجود و در عین حال حفظ روند خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان است.

