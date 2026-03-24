آغاز فعالیت ادارات کرمانشاه با ۲۰ درصد ظرفیت از فردا/تداوم دورکاری بانوان و پنجشنبهها
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه، با اشاره به پایان تعطیلات نوروزی و از سرگیری فعالیتهای اداری در سال جدید اعلام کرد: از روز چهارشنبه پنجم فروردین، فعالیت ادارات دولتی در استان با ۲۰ درصد ظرفیت آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، جلیل بالایی با بیان اینکه این روند بر اساس ابلاغیههای قبلی است، افزود: فعالیت بانوان شاغل همچنان بهصورت دورکاری ادامه خواهد داشت. روزهای پنجشنبه نیز ادارات به شکل دورکاری فعالیت میکنند.
بالایی همچنین از نحوه ارائه خدمات در روزهای کاری خبر داد و تصریح کرد: خدماترسانی بانکها با ۵۰ درصد شعب انجام میشود، اما همین میزان شعب با بهرهگیری از ۱۰۰ درصد نیروی انسانی، پاسخگوی نیازهای مردم خواهند بود.
معاون استاندار کرمانشاه تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، مدیریت شرایط جنگی موجود و در عین حال حفظ روند خدمترسانی مطلوب به شهروندان است.