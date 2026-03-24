نامگذاری یک میدان در ساوه به نام «شهدای میناب»

به گزارش ایلنا، رضا مصباحی روز سه شنبه در گفت وگویی اظهار کرد: این تصمیم در شورای نامگذاری معابر شهر ساوه و در پی تجاوز ددمنشانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان گرفته شد، جنایتی که تاریخ به خود ندید و ۱۶۸ نفر از جمله دانش‌آموزان، کادر آموزشی و برخی از والدین دانش‌آموزان به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به اینکه میدان نامگذاری شده حد فاصله بلوار رسالت و شهید اندرزگو و جزو یکی از نقاط پرتردد خودرویی ساوه است، بیان کرد: مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر ساوه همواره مصمم است با حفظ شأن شهدا، نام گرانقدر این عزیزان را در حافظه شهر ماندگار کند و مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب به عنوان یک مکان و رویداد دفاع مقدس و سندی تاریخی از جنایت جنگی علیه مردم بی‌دفاع و کودکان همیشه در اذهان عموم باقی خواهد ماند.

مصباحی ادامه داد: یاد و خاطره دانش‌آموزان مظلوم و سایر شهدای این جنگ اخیر، برای همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین باقی خواهد ماند و ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای حملات اخیر و شهید مظلوم حادثه مدرسه میناب بر ادامه راه «رهبر شهید» و ایستادگی در برابر دشمنان تاکید داریم.

شهردار ساوه با تاکید بر اینکه مدیریت شهری و اعضای شورای اسلامی شهر ساوه احترام ویژه به جایگاه رفیع شهدای والامقام دارند، خاطرنشان کرد: به دنبال نامگذاری میدان تازه احداث در یکی از شهرک های ساوه به نام شهدای «ناو دنا» هستیم.

به گزارش ایلنا در حمله روز شنبه نهم اسفندماه متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب، ۱۶۸ نفر از جمله دانش‌آموزان، کادر آموزشی و برخی از والدین دانش‌آموزان شهید و ۹۵ نفر نیز زخمی شدند.