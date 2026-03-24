شهدای آذربایجان شرقی در حملات آمریکایی صهیونی به ۱۶۲ نفر رسید

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی سه شنبه شب اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته (از ساعت ۱۹ دوشنبه ۳ فروردین تا ساعت ۱۹ سه‌شنبه ۴ فروردین) در حملات صهیونی ـ آمریکایی به میهن اسلامی، سه منطقه غیرنظامی در تبریز، یک منطقه غیرنظامی در شبستر و یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی آخولا مورد اصابت قرار گرفتند که طی این حملات، ۱۱ نفر از هموطنان عزیزمان شهید شدند.

وی اظهار کرد: ۹ نفر از شهدای مظلوم امروز مربوط به منطقه غیرنظامی و مسکونی کوی قره‌باغی و ۲ نفر مربوط به شهرک صنعتی آخولا است و یک شهید هم از خارج از استان منتقل شده است.

فرشی گفت: بر اثر حملات دشمن، از ابتدای جنگ تا امروز سه شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶۲ نفر از هموطنان مظلوم در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند و ۱۲۴۶ نفر نیز مجروح شدند.

امروز همچنین در اثر حملات دشمن یک سوله ورزشی در پارک ربع رشیدی تبریز خسارت دید.

