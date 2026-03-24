به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، طبق اعلام و آگهی فرمانداری مراغه، اسامی تعداد ۱۴۶ نفر از نامزدهای عضویت در شورای اسلامی این شهر با تایید هیات های اجرایی نهایی شده است که در اینجا قابل دسترس می باشد.

شورای اسلامی شهر مراغه هفت عضو دارد که با احتساب نفرات تایید صلاحیت شده، برای هر کرسی آن بیش از ۲۰ نفر باید رقابت کنند که این آمار نشان دهنده رقابتی بودن انتخابات آینده در این شهر است و می تواند تنور آن را تا زمان برگزاری داغ نگه دارد.

رشد بیش از ۶۲ درصدی تعداد ثبت نام کنندگان و تایید صلاحیت شده های شورای اسلامی شهر مراغه از ویژگی های مهم دوره هفتم به شمار می رود.

در حالیکه در شورای دوره ششم تعداد ۹۰ نفر داوطلب شده بودند، این آمار اکنون به ۱۴۶ نفر افزایش یافته است.

میانگین سنی داوطلبان شورای اسلامی شهر مراغه بین ۴۰ تا ۴۵ سال است و از مجموع این افراد ۶۹ نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، ۶۲ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۱۰ نفر دکترا و تعداد پنج نفر نیز تحصیلات حوزوی دارند.

۱۷ درصد این افراد را بانوان تشکیل می دهد.

