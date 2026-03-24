رئیس سازمان آتش نشانی شیراز خبرداد؛

کشف جسد نوجوان غرق شده در چم شیر ماهور میلاتی ممسنی

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از عملیات نفس گیر خارج کردن جسد یک نوجوان از سد چم شیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی پور  در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در صبح روز سه شنبه چهارم فروردین ماه، پس از دریافت گزارش غرق شدن فردی در سد چم شیر و هماهنگی با ستاد مدیریت بحران استان فارس، تیم تخصصی غواصی از ایستگاه ۱۴ والفجر به همراه ۲ خودرو تخصصی و ۸ نفر غواص به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه عملیات در خارج از محدوده شهری انجام شد، افزود: غواصان آتش نشانی پس از نیم ساعت تلاش، جسد بی جان نوجوان ۱۶ ساله را از آب بیرون آورده و به عوامل انتظامی و اورژانس تحویل دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مردم خواست تا برای پیشگیری از حوادث مشابه، از شنا و حضور در مناطق غیرمجاز و پرخطر خودداری کنند.

