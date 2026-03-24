کشف جسد نوجوان غرق شده در چم شیر ماهور میلاتی ممسنی

به گزارش ایلنا، هادی عیدی پور در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در صبح روز سه شنبه چهارم فروردین ماه، پس از دریافت گزارش غرق شدن فردی در سد چم شیر و هماهنگی با ستاد مدیریت بحران استان فارس، تیم تخصصی غواصی از ایستگاه ۱۴ والفجر به همراه ۲ خودرو تخصصی و ۸ نفر غواص به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه عملیات در خارج از محدوده شهری انجام شد، افزود: غواصان آتش نشانی پس از نیم ساعت تلاش، جسد بی جان نوجوان ۱۶ ساله را از آب بیرون آورده و به عوامل انتظامی و اورژانس تحویل دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مردم خواست تا برای پیشگیری از حوادث مشابه، از شنا و حضور در مناطق غیرمجاز و پرخطر خودداری کنند.

