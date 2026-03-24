ساعات کار جدید ادارات قم ابلاغ شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قم با اعلام ساعات و شرایط کاری جدید ادارات قم، گفت: فعالیت ادارات استان متناسب با نیاز به نیروی انسانی با حضور حداقل ۳۰ درصد از کارکنان به صورت حضوری (شنبه تا چهارشنبه) و انجام وظایف مابقی کارکنان به صورت دورکاری انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری قم، مرتضی رحمان نیای روز سه شنبه با صدور اطلاعیه ای ضمن تأکید بر حفظ و ارائه کامل و بدون هیچ‌گونه خللی در ارائه صد درصدی خدمات دستگاه‌ها به شهروندان، اعلام کرد: نظر به اینکه ارائه مستمر، کارآمد و بدون وقفه خدمات دستگاه‌های اجرایی به عموم شهروندان، از بالاترین اولویت‌ها و وظایف اساسی نظام اداری محسوب می‌شود. بدین منظور و در راستای تضمین تداوم این خدمات حیاتی، فعالیت دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان، از تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۱/۰۵، به استناد بند (۳) بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، تا اطلاع ثانوی، به شرح ذیل تعیین و ابلاغ می‌گردد.

اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری، به ترتیب با افراد دارای معلولیت، بانوان باردار یا بانوان دارای فرزند معلول یا فرزندان با سن شش سال و کمتر، کارکنان مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج خواهد بود.

ساعت شروع فعالیت ادارات به صورت شناور از ساعت ۸ تا 9 صبح و ساعت خاتمه فعالیت ساعت ۱۵ تا 16خواهد بود.

لازم به ذکر است نحوه حضور کارکنان به تشخیص مدیر دستگاه (ترجیحأ در دو شیفت کاری صبح و عصر) است.

ساعات کار شعب بانک‌های استان در ایام هفته از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ شعب مفتوح و ارائه خدمت می نمایند و روزهای پنجشنبه نیز بصورت شعب کشیک فعال خواهند بود.

به مردم عزیز توصیه می‌شود کماکان از خدمات غیر حضوری و سامانه‌ها جهت انجام امور مالی استفاده کنند.

دستگاه‌های عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، امداد و نجات، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی، که ارائه خدمات آن‌ها به مردم حیاتی و غیرقابل جایگزینی است، از شمول این بخشنامه مستثنی می‌باشند.

