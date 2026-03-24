ساعات کار جدید ادارات قم ابلاغ شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری قم، مرتضی رحمان نیای روز سه شنبه با صدور اطلاعیه ای ضمن تأکید بر حفظ و ارائه کامل و بدون هیچ‌گونه خللی در ارائه صد درصدی خدمات دستگاه‌ها به شهروندان، اعلام کرد: نظر به اینکه ارائه مستمر، کارآمد و بدون وقفه خدمات دستگاه‌های اجرایی به عموم شهروندان، از بالاترین اولویت‌ها و وظایف اساسی نظام اداری محسوب می‌شود. بدین منظور و در راستای تضمین تداوم این خدمات حیاتی، فعالیت دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان، از تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۱/۰۵، به استناد بند (۳) بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، تا اطلاع ثانوی، به شرح ذیل تعیین و ابلاغ می‌گردد.

اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری، به ترتیب با افراد دارای معلولیت، بانوان باردار یا بانوان دارای فرزند معلول یا فرزندان با سن شش سال و کمتر، کارکنان مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج خواهد بود.

ساعت شروع فعالیت ادارات به صورت شناور از ساعت ۸ تا 9 صبح و ساعت خاتمه فعالیت ساعت ۱۵ تا 16خواهد بود.

لازم به ذکر است نحوه حضور کارکنان به تشخیص مدیر دستگاه (ترجیحأ در دو شیفت کاری صبح و عصر) است.

ساعات کار شعب بانک‌های استان در ایام هفته از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ شعب مفتوح و ارائه خدمت می نمایند و روزهای پنجشنبه نیز بصورت شعب کشیک فعال خواهند بود.

به مردم عزیز توصیه می‌شود کماکان از خدمات غیر حضوری و سامانه‌ها جهت انجام امور مالی استفاده کنند.

دستگاه‌های عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، امداد و نجات، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی، که ارائه خدمات آن‌ها به مردم حیاتی و غیرقابل جایگزینی است، از شمول این بخشنامه مستثنی می‌باشند.

