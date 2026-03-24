ارسال بیش‌ از ۶۶۰ تن گوشت از سیستان و بلوچستان به ۱۵ استان کشور

به گزارش ایلنا، علیرضا دهمرده روز سه‌شنبه اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تا بیست‌ونهم اسفندماه در مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ رأس دام زنده شامل یک‌هزار و ۱۲۹ رأس گاو و گوساله، ۹۴۸ رأس گوسفند و ۲۲۳ نفر شتر از سیستان و بلوچستان به سایر استان‌های کشور ارسال شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی ۳۲۹ هزار و ۲۱۶ کیلوگرم گوشت منجمد گاو و گوساله، ۳۰۵ هزار و ۶ کیلوگرم گوشت گرم گاو و گوساله و همچنین ۲۶ هزار و ۴۳۲ کیلوگرم گوشت شتر تأمین و به سایر استان‌ها منتقل شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این محصولات به ۱۵ استان مختلف از جمله تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس، اصفهان، مازندران، گلستان، بوشهر، یزد و کرمان ارسال شده و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و تنظیم عرضه گوشت در کشور داشته است.