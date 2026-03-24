تقویت بارش‌های بهاری همراه با وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان

تقویت بارش‌های بهاری همراه با وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: رخداد رگبار شدید، رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب از امروز تا شنبه هفته آینده (چهارم تا هشتم فروردین ۱۴۰۵)، برای مناطق مرکزی، جنوبی و سواحل استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، محسن حیدری روز سه شنبه اظهار کرد: همچنین از امروز تا یکشنبه هفته آینده (چهارم تا نهم فروردین ۱۴۰۵)، در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان برخی ساعات وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک انتظار می‌رود.

وی بیان کرد: وزش باد در روزهای جمعه و شنبه می‌تواند موجب کاهش دید در مسیر ارتباطی زاهدان - بم و افزایش غبار در مناطق شمالی سیستان و بلوچستان شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی پیشِ‌رو، پرهیز از سفرهای غیرضروری، توقف فعالیت‌های کوهنوردی، ایمن‌سازی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی، پرهیز از اسکان در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و خودداری از چرای دام در ارتفاعات برای کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

 

