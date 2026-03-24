اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر ایلام اعلام شد

به گزارش ایلنا، روند بررسی پرونده‌ها و نام‌نویسی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر در شهرستان ایلام به پایان رسید و چهره‌های نهایی برای حضور در این انتخابات مشخص شدند.

فرماندار ایلام در گفت‌وگویی با اشاره به جزئیات این روند گفت: در مجموع ۱۳۷ نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان ایلام نام‌نویسی کردند که از این تعداد، ۱۲۵ نفر مربوط به شهر ایلام و ۱۲ نفر مربوط به جعفرآباد بود.

احسان اکبری در ادامه درباره ترکیب جنسیتی و سنی نامزدها افزود: از مجموع نام‌نویسی‌کنندگان، ۱۸ نفر زن و ۱۱۹ نفر مرد بودند و بیشترین نام‌نویسی‌ها در رده سنی ۳۵ تا ۵۵ سال انجام شد.

وی بیان کرد: از نظر پایه دانشی و مدارک تحصیلی نیز پنج نفر مدرک دکتری و ۹۰ نفر مدرک کارشناسی ارشد داشتند.

فرماندار ایلام با اشاره به آمار کناره‌گیری افراد پیش از آغاز رسمی انتخابات بیان کرد: در مجموع ۱۵ نفر از ادامه این مسیر کناره‌گیری کرده‌اند که ۱۳ نفر مربوط به شهر ایلام و ۲ نفر مربوط به جعفرآباد بودند.

اکبری در تشریح روند بررسی شایستگی نامزدها اظهار کرد: در بررسی‌های هیأت اجرایی انتخابات شهرستان، شایستگی پنج نفر رد و پرونده ۶ نفر نیز به دلیل کاستی در مدارک مورد تأیید قرار نگرفت.

وی یادآور شد: همچنین در بررسی هیأت نظارت بر انتخابات استان، شایستگی هفت نفر رد شد که ۶ نفر از شهر ایلام و یک نفر از جعفرآباد بودند.

فرماندار ایلام بیان کرد: در هیأت نظارت مرکزی نیز شایستگی هفت نفر دیگر رد شد تا در مجموع ۹ نفر به طور نهایی از گردونه خارج شوند.

اکبری گفت: در نهایت ۱۰۴ نفر در شهر ایلام و ۹ نفر در جعفرآباد به عنوان نامزد نهایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان ایلام حضور دارند.

از میان نامزدهای پایانی در شهر ایلام ۱۶ نفر زن و ۸۸ نفر مرد هستند و در جعفرآباد نیز ۲ نفر زن و هفت نفر مرد در این هماوردی حضور دارند.

هفتمین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۵ اردیبهشت امسال برگزار می‌شود.

آگهی فرمانداری در خصوص اعلام نامزدهای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای ایلام و جعفرآباد پیوست این خبر است.

انتهای پیام/